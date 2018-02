Las panelistas de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre y Carmela Bárbaro se cruzaron en vivo por el feminismo en la actualidad. La periodista dejó expuesta a la mediática modelo y le dio cátedra sobre la lucha por la igualdad de género.

“Está todo muy sensible, no se puede decir nada. Ahora no te pueden decir piropos, no te pueden tocar, no te pueden abrazar”, disparó Latorre y acusó a las exponentes del feminismo que “no se puede nada, para ellas está todo mal”.

Acto seguido, Bárbaro le retrucó: “Todos los movimientos y los cambios grandes tienen personas diferentes. Ni Malena Pichot es la única representante, ni yo lo soy. No somos todos iguales. Y cuando hay un cambio tan grande, tan radical, hay excesos. Uno se va equivocando”.

En tanto, Latorre advirtió que “hay una línea muy fina” respecto a las denuncias sobre acoso y abuso que surgieron en estos días, que también involucraron a Tristán y cuestionó que “ahora ¡todo! es maltrato, ¡todo! es abuso. Hay que ver bien: están acusando gente”

“A veces una palabra de más no es del todo un maltrato porque somos humanos y nos equivocamos. Y porque nosotras muchas veces también somos violentas muchas veces y psicopateamos a los hombres. Con la lengua, somos fuertísimas. Para las feministas, los tipos parecen todos malos”, replicó la mediática.

Frente a las críticas de su compañera, la periodista le explicó: “El movimiento feminista es mucho más grande, es mundial. Y yo no me peleo con Araceli González. ¡Al contrario! Quiero que pueda ser feminista, decirlo, y seguir amando a su familia”.

Pero Latorre no se dio por vencida y derrapó: “En el movimiento feminista veo una gran masculinización, y ahí es donde se equivocan. Hay que mantener la parte feminina y la parte masculina”.

“El poder es masculino. Y a veces muchas personas, para tener el poder de cambiar las cosas, toma esta característica que no es masculina, es machista, que no es lo mismo", senntenció Bárbaro.