Yanina Latorre habló de la muerte de Natacha Jaitt

Tras la muerte de Natacha Jaitt, una de las palabras más esperada por la prensa fue la de Yanina Latorre, quien tuvo un fuerte cruce con la mediática luego de que diera a conocer su relación con Diego Latorre, su esposo.

"Sé que estaba todo el mundo esperando que yo hable. Sé que esto genera un morbo tremendo. Quiero decir que no hablé no porque no pueda hacerlo ni opinar. Tengo una opinión formada y criterio, pero no lo hago por una cuestión de respeto. Yo creo que es una tragedia espantosa", subrayó la panelista, en 'El diario de Mariana'.

En ese sentido, agregó: "Hace 48 horas que no sé por qué me busca tanto la prensa. Me gustaría que en todos los programas se tocara el caso con el respeto que se tocó el tema acá. Estamos ante una tragedia, la muerte de una mujer joven con dos hijos. Creo que no fue feliz. Ojalá encuentre la paz que tanto buscó".

"Natacha tiene dos hijos y, cuando se trató mi tema en su momento se trató con morbo y con circo, y se rieron, incluida Natacha, y yo nunca contesté y no le quiero pagar con la misma moneda ni hacer leña del árbol caído porque creo que lo que yo diga no suma y me lo guardo para mí. Lo vi muy bien a Ulises, está focalizado y ojalá pueda encontrar justicia, por su hermana, y ojalá que Natacha encuentre la paz", concluyó.