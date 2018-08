Xenofobia y racismo en la Supercopa: la grave denuncia de un jugador

El jugador de Banfield Iván Arboleda hizo una denuncia contra Fabián Rinaudo, el capital de Gimnasia y Esgrima de La Plata por un insulto discriminador que le hizo en pleno partido.

"Nunca podés decirle eso a un colega", se quejó.

"Él piensa que fue mentira, pero tuve un golpe en el hombro. Se me acerca y me dice 'mancha, negro de mierda'. Una cosa de locos, que un jugador como él de experiencia me diga eso, no está bien me parece", reveló el arquero de origen colombiano, tras la victoria de su equipo.

Todo ocurrió cuando el joven centroamericano de 22 años quedó tirado el el piso por un golpe en su hombro. En ese momento, Rinaudo se le acercó y, según Arboleda, lo insultó.

"Esto es fútbol. Podés estar caliente, pero nunca podés decirle eso a un colega. Le dije al árbitro pero me dijo que no escuchó nada", agregó Arboleda. "Somos negros, pero somos todos del mismo color. La sangre es del mismo color", concluyó el jugador.