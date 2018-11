SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido del abogado Alejandro Fargosi, que buscó anular la designación del diputado Eduardo "Wado" de Pedro como miembro del Consejo de la Magistratura.

En un breve escrito, el máximo tribunal de Justicia resolvió "desestimar la presentación efectuada" por Fargosi dado "que la presentación no constituye acción o recurso alguno que (...) habilite la competencia de la Corte Suprema de Justicia".

Wado.jpg

Según Fargosi, De Pedro “no puede ser elegido” ya que “la ley no permite la reelección de ningún miembro titular” y señaló que De Pedro completó el mandato de la diputada Stella Maris Córdoba (2010-2014) y luego, en noviembre de 2014, fue elegido como titular. "Por eso no puede ser elegido en 2018 y debe esperar hasta 2022", remarcó el ex consejero.

LEER MÁS: Abogado buscó sacar a Wado de Pedro del Consejo de la Magistratura