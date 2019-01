SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Una votación que generó polémica. Ocurrió en el Congo pero está íntimamente vinculada a la Argentina.

El candidato favorito en las encuestas, Martin Fayulu que fue declarado perdedor en los comicios, denunció irregularidades en una votación que utilizó máquinas compradas por el ex ministro de Modernización de Macri, Andrés Ibarra.

Fayulu, denunció fraude electoral ante el Tribunal Constitucional. El político asegura que se manipuló el resultado de la votación del 30 de diciembre pasado -que determinó la victoria de su rival- y en la que se utilizaron máquinas electrónicas que, según los diarios The Washington Post y The New York Times, fueron "creadas para las elecciones argentinas de 2017".

Los aparatos son los que, en 2016, llevaron a la ruina al ministro de Modernización Andrés Ibarra, denunciado por encargar las máquinas para el voto electrónico antes de que el Congreso aprobara la Reforma Electoral, ley que finalmente quedó descartada por las vulnerabilidades del sistema.

"Las máquinas compradas por el gobierno del Congo son hechas por la firma surcoreana Miru Systems Co., que creó las máquinas para las elecciones argentinas de 2017", explicó el Washington Post. "Las máquinas finalmente no fueron seleccionadas para su uso en aquellos comicios por cuestiones de seguridad que las hacían vulnerables a hackers", dijo Sasha Lezhnev, vicedirector de políticas de la ONG "Enough Project".

Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, confirmó a Página/12 la información de los medios estadounidenses, diciendo que "casualmente" las 110.000 máquinas utilizadas en la elección congoleña tienen una pantalla de 21,5 pulgadas y parte del software, como la presentación y la demo, está en español y con nombres de candidatos argentinos.

Felix.jpg Félix Tshisekedi es electo presidente tras 17 años de Joseph Kabila al frente del país. Su principal opositor denuncia fraude.

Según los resultados provisionales, Tshisekedi habría obtenido el 38,57 por ciento de los votos, seguido de Faluyu con el 34,86 por ciento, y, en tercer lugar se ubicó Emmanuel Shadary -candidato oficialista-, con el 23,84 por ciento. Sin embargo, todas las las encuestas previas daban una amplia ventaja a Fayulu, quien ahora exige "un recuento de los votos". Esto llevó a la Unión Europea y a Estados Unidos a exigir que se den a conocer las actas de cada colegio electoral, con el fin de acallar las críticas y suspicacias.

El contexto interno en el Congo con guerra civil e incluso factores exógenos como el ébola, una de las principales preocupaciones era, nada más y nada menos que las “máquinas que venían de Argentina”.

La iglesia Católica congoleña también se manifestó con respecto a los resultados al asegurar que el equipo su monitoreo, compuesto por alrededor de 40.000 personas, observó a un "ganador diferente" al anunciado por la comisión electoral.