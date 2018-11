SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La cuenta regresiva terminó para Jorge Rial y finalmente llegó su ansiada vuelta a Intrusos, su histórico programa de espectáculos. Con un traje azul y zapatillas blancas, el conductor saludó a su nuevo panel y al resto de sus compañeros.

"Tenía muchas ganas de volver. Realmente esta es mi casa. Yo estaba en una situación de mucho estrés y realmente necesitaba unos meses. La gente de América –Liliana Parodi y Daniel Vila– me entendió y me dio la oportunidad, y este tiempo me sirvió mucho. Hice muchas cosas", explicó el conductor.

Pero las declaraciones más esperadas eran en relación a la noticia de que será abuelo debido a que su hija Morena está embarazada: "Espero que no se enoje por decir que va a ser un varón. Estoy muy contento. Todo lo que a ella le haga feliz, me hace feliz a mí. Es muy joven para mí, pero siempre tuvo vocación de ser madre y siempre supe que iba a ser madre joven. Finalmente lo hizo y se está cuidando. Le mando un beso enorme".

También agradeció a Moria Casán, que quedó al frente del ciclo: "Hizo un laburo enorme. No es fácil sentarte en un programa que tiene impresas otras características. Lo hizo muy bien y sé que tuvo buena onda. ¡Fue un toro!".