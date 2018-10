SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La conductora oficialista Viviana Canosa sufrió un violento asalto en Núñez y reveló que se la pasó "llorando todo el día".

"La pasé horrible. El robo fue a punta de pistola, ayer, en Avenida del Libertador y Congreso. Me la pasé llorando todo el día", afirmó la periodista a Teleshow.

Y detalló: "Me robaron plata, tarjetas y la cartera. Me apuntaron. Por suerte estaba sin mi hija. Lloré, lloré y lloré todo el día. Me dolía todo el cuerpo. Hoy arranqué el día con otra actitud porque sino, no querés salir a la calle. Te da pánico".

Sin embargo, Canosa señaló que no se siente "víctima de nada, sino uno más de todo esto que estamos viviendo".