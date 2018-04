VIRAL: Un perro quiere despertar a su amigo a toda costa

¿Quién no tuvo alguna vez un amigo 'pesado' que nos despierta de esta manera? No te pierdas las imágenes.

Este perro no quiere dejar dormir a su amigo y lo despierta de una manera no muy amistosa. No sabemos si es para jugar o simplemente para no dejarlo descansar, pero le salta encima del almohadón una y otra vez

Finalmente puede despertarlo, pero el gato se levanta de muy mal humor. Le tira arañazos y gruñidos a perro que lo esquiva para luego seguir molestándolo.

¡Mirá el video de este amigo pesado!