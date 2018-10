Violento enfrentamiento entre un policía y un juez

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un juez y un abogado mantuvieron un violento enfrentamiento con policías en el centro de Mar del Plata, que terminó con el magistrado repudiado por los efectivos y un “público” que se reunió para insultarlo mientras el letrado estaba esposado en el piso.

Según informó el portal local Noticias y Protagonistas, la Policía acudió a la calle Güemes al 2600 por una denuncia al 911 sobre la presencia de un hombre sospechoso frente a una sucursal del Banco Francés.

Cuando los uniformados se acercaron a identificar al hombre, el abogado Claudio Spinelli trató de defenderlo y comenzó la disputa, con fuertes insultos por parte del letrado hacia la Policía. En ese marco, Spinelli terminó esposado boca abajo con un efectivo que lo sujetaba contra el suelo.

También intercedió el juez Humberto Noel, del fuero laboral, que se retiró del lugar al ser increpado por policías y gente que se reunió a ver el “espectáculo”. Estas personas lo calificaron de "garantista", "corrupto" y "vergüenza nacional".

"Usted es una vergüenza para la Nación si es juez. Maleducado, corrupto, usted no tiene vergüenza si es juez, retírese. ¿Encima me quiere hacer echar de la policía? Váyase, delincuente, usted no merece ser juez", le dijo el policía a Noel, quien le hablaba en voz mucho más baja.

Mientras tanto, el hombre al cual habían ido a buscar los uniformados se escapó, y Spinelli comenzó a reclamar al policía que tenía encima que se estaba “ahogando” y “muriendo”, con su rostro de un tono cercano al rojo. Ante esto, el efectivo le espetó que no sabía “lo que es la muerte”, mientras las mujeres que filmaban la situación se reían y burlaban.

Este jueves, el juez Noel aseguró que en el incidente no actuó como juez, sino "como ciudadano", cuando vio cómo le pegaban una paliza "a un reconocido abogado de Mar del Plata.

"Yo salía del banco para ir al tribunal, vi a una persona que la estaban golpeando e intervine. Esta persona me pidió auxilio y yo intenté calmar la situación, esa fue mi actuación, nada más", indicó el juez en declaraciones al canal TN.