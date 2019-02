SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La Justicia ordenó la "excarcelación extraordinaria" de tres de los imputados por la violación de una nena de 14 años en el camping El Durazno de Miramar el 1 de enero de este año, a pesar de que se encontró el ADN del semen de uno de ellos en las pericias realizadas en la escena del crimen. De todas formas, no quedarán libres hasta que su situación quede firme, ya que la familia de la víctima apeló esta decisión.

La orden fue dada por el juez de Garantías de Mar del Plata Saúl Erradonea, quien consideró que el resultado de la pericia de ADN "no conmueve los requisitos necesarios para el mantenimiento del auto de prisión preventiva".

Esto beneficia a los imputados Lucas Pitman, de 21, Tomás Jaime, de 23 y Juan Cruz Villalba, de 23, los cuales fueron reconocidos por la víctima. En adición a esto, los peritajes realizados en el Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial de La Pampa arrojaron la presencia de ADN de Pitman en la escena. Aún así, los tres continuarán presos hasta que la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata se expida al respecto.

Además de ellos están imputados por "abuso sexual con acceso carnal agravado" Roberto Costa, de 21, y Emanuel Díaz, de 23, que forman parte del grupo de amigos que se encontraban en el camping esa noche pero que no fueron identificados en el reconocimiento fotográfico en Cámara Gesell, por lo cual fueron liberados.

De forma contradictoria, el juez Errandonea rechazó en la misma resolución un pedido de cese de la prisión preventiva que había sido presentado por las defensas de los tres acusados. A pesar de esto, dispuso como medidas de protección a la víctima prohibiciones de acercamiento a ella y a su familia por parte de los acusados "en un radio no menor de 200 metros", el "impedimento de todo tipo de contacto" con la menor "por cualquier medio o vía" y "abstenerse de hacer cualquier tipo de declaración pública" que revele la identidad de la chica "o aspectos relativos a su intimidad".

Por su parte, el padre de la nena, Esteban Aller, escribió una dura carta de repudio contra esta decisión y contra quienes culpan a la propia víctima de la violación. "Todos y todas fuimos adolescentes. Pasamos por esa etapa con más o menos problemas y nadie tuvo derecho a abusar de nosotros. Algunos nos escapamos de casa y aún así no se justificaba que abusen de nosotros. Los más problemáticos repetimos algún grado o año y eso no habilitaba que nos violen", escribió contra quienes justifican la violación.

En este sentido, cuestionó: "A mi hija la están ensuciando los profesionales que defienden a los violadores, intentando justificar que la aberración más sucia se perdone y que la figura de adulto responsable se minimice pidiendo la libertad de quienes no supieron contenerse ante la tentación y sumisión de una nena de 14 años. Aparentemente no alcanza con haberle arruinado la vida a mi hija y a nuestra familia, sino que pretenden como estrategia ensuciarla, culparla".

"No sé sinceramente si la Justicia llegará de la mano de estas personas", remarcó, en referencia a los jueces e investigadores de la causa. Cabe recordar que el jefe policial de Miramar, Andrés Caballero, fue relevado de su cargo por no cumplir con la manda judicial para trasladar a los detenidos y no preservar la escena del hecho, presuntamente en beneficio de los acusados.

La carta completa del padre de la víctima

"Todos y todas fuimos adolescentes.

Pasamos por esa etapa con más o menos problemas y nadie tuvo derecho a abusar de nosotros.

Algunos nos escapamos de casa y aún así no se justificaba que abusen de nosotros. Los más problemáticos repetimos algún grado o año y eso no habilitaba que nos violen.

Incluso, algunos tuvimos problemas de conducta y hasta de adicciones y aún así no había posibilidad que la sociedad nos condene a la violación entre varias personas... a mi hija la están ensuciando los profesionales que defienden a los violadores, intentando justificar que la aberración más sucia se perdone y que la figura de adulto responsable se minimice pidiendo la libertad de quienes no supieron contenerse ante la tentación y sumisión de una nena de 14 años.

Aparentemente no alcanza con haberle arruinado la vida a mi hija y a nuestra familia, sino que pretenden como estrategia ensuciarla, culparla.

Soy el papa de la nena violada en el durazno y mi hija está viva. Conviviendo con lo que ésta desgracia le generó. Quien lea esto y sea padre o madre no puede ni siquiera imaginar lo que sentimos. Mucho menos lo que ella siente. La realidad es que a ella la violaron varios hombres, ¿logran entender que a ninguna mujer le podría gustar esto como dicen?

Decidimos declarar públicamente y exponernos porque la familia y amigos de los abusadores se encargaron de poner nuestras caras en las redes sociales (a pesar de estar prohibido, por lo que también responderán), pero deben entender que no nos quedan más dolor ni lágrimas. Nada es más triste que ver sufrir a mi hija.

No sé si fuimos buenos padres o si debimos quedarnos con nuestra hija a sol y sombra en todo momento, no sé si debimos ir a ese camping a pasar una fiesta tranquila, como cualquier laburante por primera vez, lo que si sé y estoy seguro es que mi hija es inocente de todo lo que algunos y algunas opinadores mal intencionados dicen, informándose de la liviandad y mediocridad de las redes sociales, sin medir el daño que le hacen y nos hacen. Sé que no debe importarles, pero les aseguro que antes de esto como ustedes, nunca imaginamos llegar a esa situación.

Tampoco nunca nos ocupamos de ensuciar a los violadores más de lo que ya están, porque desde el principio y a pesar del dolor creímos en la justicia, pero en contrapartida se busca terminar de matar a mi hija exponiéndola…Me pregunto...sera cierto que los niños tienen derechos? Los jueces, los fiscales no son claros, no nos dan tranquilidad en medio de tanta agresión. No sé sinceramente si la justicia llegará de la mano de estas personas. Entiendo que no se hicieron bien las cosas y eso entorpecerá el proceso. Me indigna que ante la duda dejen sueltos a estos violadores sin ninguna garantía de que no se escapen siendo que el juez tenia, hace unos dias, elementos para dictarles prisión preventiva. ¿Quién va a responder por lo que se hizo mal? Un comisario de Miramar al que no vimos jamás? ¿Nos tenemos que quedar tranquilos porque lo movieron de su cargo? Es todo muy confuso y contradictorio Rogamos un poco de piedad. Dejen de ensuciar a mi hija, dejen de mentir acerca de mi familia, solo queremos justicia!

Esteban Aller".