El panelista ultra macrista Paulo Vilouta quiso crear pánico por los saqueos con una falsa foto y el protagonista lo dejó en ridículo.

El relator de fútbol devenido panelista defensor de Cambiemos difundió una falsa información que se viralizó sin chequear. Y quedó expuesto cuando el rapero famoso llamado El Doctor lo cruzó por difundir su foto.

Embed Asi estamos! Esto me llega a mi celular, whatsups de saqueos, señores fiscales mi telefono a disposicion. pic.twitter.com/eqd2DJT0bf — Paulo Vilouta (@pviloutaoficial) 5 de septiembre de 2018

En la foto difundida, el artista aparece con un revólver de juguete para una de sus producciones y Vilouta trataba de mostrarlo como la cara de un saqueo.

Embed Pregunta a tu colega martin sicioli que te cuente cuando Lo fui a buscar a La Radio yo no jodo Borrame ya está foto pelotudo yo no tengo necesidad de saqueos ni nada lo que a vos te pagan en un mes Lo gano en una noche forro mas vale que borres ya esta foto o te voy a ir a buscar — El Doctor (@ElDoctorLoove) 5 de septiembre de 2018

"Borrame ya está foto, yo no tengo necesidad de saqueos ni nada", le dijo El Doctor a Vilouta, quien al igual que la periodista oficialista María Julia Oliván trató de generar pánico reproduciendo las versiones del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich.

Vilouta terminó reconociendo la operación de prensa que hizo: "Lamento q hayan utilizado una foto tuya en un grupo de saqueadores, la foto no la puse yo, ademas si tenes que aclararme algo no me amenaces x que no es el modo, hablemos x privado para evitar gente q se mete pero repito la foto no la puse yo , gracias".