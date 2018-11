SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Simón, un niño de apenas 5 años, se transformó en el protagonista de dos desopilantes videos virales, donde dispara munición gruesa contra Cambiemos y pide echar a Mauricio Macri.

En una entrevista realizada por Tomás Quintín Palma, el pequeño asegura que Macri "es muy malo, aumenta todo y roba plata", al tiempo que defiende a Cristina Kirchner: "Mi abuela me dijo que robaba, pero no. Las noticias la convencen, pero no es así".

Además, Simón sostiene que "es el amor la libertad, es lo que más se quiere para el mundo" y define a la Policía como "mala" porque "ataca, ataca, ataca".

En otro de los videos, el nene considera que la realidad del país "es muy dura" y afirma estar "muy cansado" de la situación del país. "Ya lo van a echar a Macri. Ya vamos a averiguar cómo podemos echarlo porque hay mucha policía en su casa.