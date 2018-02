Juan Carlos, un hombre que vivió en situación de calle, dio un fuerte mensaje contra la gestión del presidente, Mauricio Macri y apuntó contra el periodismo por considerar que protege al gobierno a cambio de dinero. "Son coimeros", afirmó el hombre, quien además desafió a Jorge Lanata a un debate.

"Los periodistas que tenemos van a la guita. Quieren tapar el sol con la mano. Como puede ser que este presidente sea el mismo que estafó al Correo por 600 millones de dólares", afirmó el anciano, quien también apuntó contra los diputados que votaron la reforma previsional a quienes acusó de cobrar 173 mil pesos por mes y gastar más de 236 mil en viajes.

Embed

En un video que se viraliza en las redes sociales, el hombre pregunta: "¿Por qué no viene Lanata o la Carrió a hablar con este viejo ignorante que se crió en la calle? Yo no tengo estudio, pero no van a poder venir a hacerme comer vidrio".

Para cerrar su mensaje, expuso que todos los imperios mundiales cayeron. "Estos se creen que son todopoderosos, no son así", sostuvo.