VIDEO: Un tierno periquito parlanchín imita a Siri, la asistente de iPhone

Algunas especies de aves tienen asombrosas habilidades para imitar sonidos y palabras humanas. A veces, incluso parece que hablan. Este periquito fue más allá: tiene conversaciones completas con el celular iPhone de su dueño e imita a la asistente virtual Siri, casi a la perfección.

El inteligente animal se llama Kiwi. El pájaro sabe decir varias frases que aprendió de sus dueños, como “cute baby bird” (“bonito pájaro bebé”) o “hey Siri, tell me about parakeets” (“ey Siri, cuéntame sobre periquitos”), que es el patrón que le enseñaron para buscar información sobre su especie. Para esto, Kiwi incluso imita el sonido de campanillas que suena al intentar hablar con Siri.

Además, Kiwi tiene un nuevo compañero periquito: se llama Pixel, y ambos son los protagonistas del canal de YouTube donde sus dueños suben videos sobre sus habilidades, su entrenamiento para hablar y la manera en que conviven.

