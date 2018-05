La Renga le dedicó en un show de anoche en Rosario un tema al Gobierno y tocó una canción sobre la crisis.

Embed UN TEMA DE LA RENGA: BAILANDO EN UNA PATA

Antes de cantarla, Chizzo dijo: “vamos a hacer un tema viejo, pero que parece que lo escribimos ayer a la mañana”.

Impresionante por lo actual.

MACRI HORRIBLE, hacerte cargo pic.twitter.com/xBgb4yfaMe — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 20 de mayo de 2018

Antes de cantarla, el cantante Chizzo Nápoli dijo: “Vamos a hacer un tema viejo, pero que parece que lo escribimos ayer a la mañana”.

Es el tema Bailando en una pata, que dice: "Llegan impuestos para pagar, de donde voy a sacar ese maldito dinero que siempre me suele faltar. Me cortan la luz, me cortan el gas, el alquiler aumenta cada día más. Como puede ser que labure todo el día y nunca llegue a fin de mes".

Embed UN TEMA DE LA RENGA: BAILANDO EN UNA PATA

Antes de cantarla, Chizzo dijo: “vamos a hacer un tema viejo, pero que parece que lo escribimos ayer a la mañana”.

Impresionante por lo actual pic.twitter.com/aoCBCHj9uw — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 20 de mayo de 2018

Bailando en una pata

Golpea el cartero una vez más

llegan impuestos para pagar

de donde voy a sacar

ese maldito dinero que siempre me suele faltar.

Me cortan la luz, me cortan el gas

el alquiler aumenta cada día más

como puede ser

que labure todo el día y nunca llegue a fin de mes.

Igual estoy bailando en una pata

aunque la plata no me alcanza

estoy bailando en una pata

podrán sacarme todo

todo menos el rock and roll.

Si su trabajo es hacerme infeliz

tengo el remedio para combatir

y es la alegría nene

que si una vez me la robaron

no va a pasar lo mismo esta vez.

Igual estoy bailando