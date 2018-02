VIDEO: El crudo relato de la actriz que fue acosada por Darthés

La actriz y sobrina de la cantante Susana Rinaldi, Anita Coacci estuvo como invitada en el piso de Intrusos y relató el duro momento que pasó cuando Juan Darthés la acosó en 1999, mientras grababan la serie Gasoleros.

Coacci relató que se acercó al actor para contarle un recuerdo que tenía de una obra que protagonizaba: "Yo traje al recuerdo una canción que me encantaba de una obra. Le estaba recortando y bueno pasó".

"Mientras yo estaba hablando me miró hizo un movimiento brusco con la silla.Todo fue en microsegundos", contó.

"No sé cómo lo hizo. En un segundo sacó su pene para que le ponga la mano y me dijo 'mirá cómo estoy", relató. Fue en ese momento que entró una chica de vestuario y la situación no continuó.

"No hubo gritos. Yo no quería que me vieran, que se enterara nadie. Me quedé quieta sin hacer nada y le dije para pará" conluyó.