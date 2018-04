Vidal utiliza la plata de los bonaerenses para financiar el tarifazo

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, siguió al pie de la letra los consejos del presidente Mauricio Macri y anunció una reducción de los impuestos cobrados a los servicios públicos.

Según informó la propia Vidal en conferencia de prensa, las tarifas de electricidad registrarán una reducción promedio del 15,6 por ciento mientras que para las boletas de gas y agua la rebaja será del 6,3 y 6,2 por ciento, respectivamente. Estos cambios entrarán en vigencia con el próximo vencimiento de los servicios.

Sin embargo, el anuncio no se traduce en un beneficio para los usuarios, puesto que la reducción no se alinea con los fuerte incrementos sufridos. En enero de este año, la gobernadora había aprobado un aumento del 32 por ciento en el servicio de luz en dos tramos, dividido entre enero y febrero. En marzo se estableció un aumento del 40 % en los servicios de agua, mientras el gas aumentó el mismo porcentaje a nivel nacional.

Días atrás, en una entrevista con el periodista Luis Novaresio, Vidal justificó la aplicación del aumentos en las tarifas de los servicios públicos. “No hay nadie que no me diga: ‘Yo se que lo que pagaba era muy poco, no reflejaba lo que consumía’”, señaló.

Con aumentos que superan el 1000% en algunos casos, la Provincia anunció una reducción de solo el 6% en el gas

Los propios gobernadores salieron a criticar a Vidal tras el anuncio, exponiendo que la provincia es el distrito que aplica la mayor carga impositiva sobre las boletas de servicios públicos, al tiempo que las provincias tienen impuesto cero en materia tarifaria.

Los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, de Tucumán, Juan Manzur, y de Catamarca, Lucia Corpacci, fueron algunos que apuntaron contra Vidal en las últimas horas con el mismo argumento. Otras provincias que tienen carga impositiva nula son Formosa, Misiones, Corrientes, Santa Cruz y Chubut.

Según publicó el diario Página/12, el costo fiscal de la medida asciende hasta los 3000 millones de pesos, de los cuales 1350 millones están asignados en el presupuesto a obras de infraestructura energética. El resto se destina al pago de deudas y gastos corrientes que presentan asignación específica al área de Energía.

Además, los anuncios realizados por la gobernadora no alcanzan ni al IVA ni a las contribuciones municipales, por lo que a los cargos fijos y variables que paga un hogar bonaerense por consumo eléctrico se suman impuestos y tasas.