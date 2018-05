Vidal dijo que le dirá "no" a Macri si le ofrece ser candidata a Presidenta

La caída en picada de la imagen del presidente Mauricio Macri aún guardaba una esperanza: la futura candidatura de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Pero al parecer tendrá que buscar un plan alternativo.

"Mauricio Macri va a reelegir. Pero si me pide ser candidata le digo que no. Voy a romper con la lógica de que el gobernador es candidato a presidente. No soy candidata en 2019", aseguró la Gobernadora en el Rotary Club de Buenos Aires, según reprodujo el portal de noticias Letra P.

También habló del proyecto de ley que busca frenar los tarifazos, de la que afirmó que "no va a resolver la situación de los ciudadanos con las tarifas, porque lo que no tienen es el recurso para pagarlas". Igualmente reveló que pidió a "los intendentes bajen los impuestos de las facturas de servicios".

"Argentina no está condenada al éxito ni al fracaso, depende de lo que nosotros hagamos", fue su reversión de la conocida frase de Eduardo Duhalde.

Por último, Vidal apoyó que 'gradualismo' en el que se embandera el oficialismo y manifestó que "los ajustes violentos generan recesiones y después necesitan más ajuste". Al modelo elegido por el Gobierno lo describió como "un camino medio. Todo lo despacio necesario para que la gente sufriera lo menos posible".

LEÉ MÁS: Exclusivo: el FMI le exige a Argentina que libere el dólar y se vaya a más de $30