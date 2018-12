Victoria Montenegro, en el día de los DD.HH.: "Vamos a seguir reclamando justicia"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La diputada porteña Victoria Montenegro presidió la reunión especial de la Comisión de Derechos Humanos que se realizó en el edificio Cuatro Columnas de la Ex Esma. Allí aseguró: "Vamos a seguir reclamando justicia para que no nos arrebaten lo más hermoso que tenían esos compañeros que eran sus sueños".

En el Día Internacional de los Derechos Humanos se entregaron diplomas de reconocimiento a diversas personalidades vinculadas a los derechos humanos. “Estos espacios son espacios de la democracia. Aquí en la Esma transitó el terror. Trataron de instalar que ese terror sería para siempre, ero no lo lograron”, señaló la legisladora.

Durante el cierre del evento, Montenegro agregó: “Yo me llamo Victoria como muchas hijas porque mis padres decían que la victoria estaba a la vuelta de la esquina. Hoy estamos luchando para construir este presente pero sobre todo por el futuro".

"Nosotros amamos profundamente la vida y por eso estaremos ahí poniendo el corazón ante este presente que es de violencia. Vamos a seguir reclamando justicia para que no nos arrebaten lo más hermoso que tenían esos compañeros que eran sus sueños”, afirmó en ese sentido.

Durante el acto recibieron diplomas y bandejas Adriana Garnier y Buscarita Roa, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo por la campaña "El abrazo postergado"; Lita Boitano, referente de Familiares de Detenidos- Desaparecidos por razones políticas por la trayectoria del organismo; Say Sacayán, en referencia al día de la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género; Sara Rus, sobreviviente del Holocausto e integrante de Madres de Plaza de Mayo; el Director del Centro Ana Frank Argentina, Héctor Shalom, por el Espacio de Pensamiento Joven "Otto Frank"; Isabel Cerrutti, sobreviviente del ex CCDTyE Olimpo por el proyecto “Eso que no pudieron destruir" realizado por la mesa de trabajo y consenso del Sitio de memoria - Ex Olimpo.

Además de: La Directora Ejecutiva de Memoria Abierta, Verónica Torras, por la investigación multiplataforma "Papelitos. 78 historias sobre un Mundial en dictadura"; la directora del Espacio Cultural Nuestros Hijos, Verónica Parodi, por las actividades realizadas en el ECUNHI; Viviana Beguan, integrante del colectivo que escribió el libro "Nosotras, presas políticas"; el director Nicolás Gil Lavedra por la obra "La Ventana del Árbol y Ana Frank"; la Dra. Mercedes Soiza Reilly como personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de los Derechos Humanos.

Estuvieron presentes los diputados nacionales Horacio Pietragalla y Leonardo Grosso, los legisladores Carlos Tomada, Leandro Santoro, Santiago Roberto y Laura Marrone, el diputado provincial Miguel Funes, el juez federal Daniel Rafecas, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad Pamela Malewicz y la presidenta de la APDH María Elena Naddeo y jóvenes de la Coordinadora Cromañon.