La diputada de Libres del Sur Victoria Donda lanzó un conmovedor discurso a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y dejó un fuerte mensaje hacia el diputado de Cambiemos, Nicolás Massot.

"Nunca en democracia nos animamos a tanto Juan. Ni en democracia ni de otra manera. Tampoco en ese momento nos animamos a tanto", fue la lamentable frase que Massot pronunció hacia los diputados Juan Cabanié y Horacio Pietragalla.

Embed

"Si alguno quiere hablar de la dictadura que venga y que me cuente. Si queremos hablar del aborto clandestino, les puedo hablar de la clandestinidad. La clandestinidad te pasa por el cuerpo, te sentís sola", manifestó Donda.

Y agregó: "Me pesa la cara de las mujeres que no pueden acceder a la salud pública por la clandestinidad. Nosotros estamos discutiendo aborto legal o aborto clandestino. Los que están en contra no defienden las dos vidas. defienden el status quo".

"Penalizan a la mujer por ejercer su libertad. Nosotros queremos una Argentina de iguales. Para ser libres tenemos que terminar con la clandestinidad y no ser hipócritas", concluyó Donda.