El periodista de El Destapey AM 750, Víctor Hugo Morales, se refirió a los distintos acercamientos con la política, y reveló que el propio Mauricio Macri le ofreció un importantísimo cargo en el pasado.

En diálogo con Radio Zónica, Víctor Hugo destacó que Néstor Kirchner le ofreció "ser presidente de la Televisión Pública, Macri la secretaría de Cultura y Tabaré Vázquez, en Uruguay, la dirección del sistema de medios”.

En este sentido, el mítico relator agregó que no fueron las únicas ofertas: “Me han ofrecido muchísimas veces, nunca me he postulado”, aclaró.

“La Argentina tiene una mafia periodística que se ha hecho cargo del país: es el Grupo Clarín, que todo se lo roba”, refirió el propio Morales durante la entrevista, en donde repasó todos los temas de actualidad.