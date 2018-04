En la última edición de Vía De Escape, Víctor Hugo invitó a los telespectadores de “El Destape”a que vean cómo Margarita Stolbizer, “auto destruyó un buen caudal político que tenía de credibilidad”. Esta última semana Stolbizer reconoció que cuando denuncia a la ex Presidenta Cristina Kirchner la invitan al canal TN (Todo Noticias) “10 veces por semana”.

“Hace tres meses que no me llaman porque estoy con otros temas”, agregó en su insólita confesión la diputada nacional por el GEN (con mandato cumplido). Según señaló Víctor Hugo en su editorial, esos “temas” son los que “siempre debió abordar Stolbizer en vez de creer que el negocio de convertirse en una de las grandes denunciantes del país le podía aportar algo (…) Posiblemente nunca fue menos Stolbizer desde que creció en primera instancia políticamente que en estos momentos”.

“No se lo ganó, se lo buscó. La usaron. Y ella estaba encantada de la vida. Le parecía que era el personaje central de la política argentina en una persecución obstinada, persistente y absurda como los hechos irán demostrando contra la ex Presidenta. Creyó que ese era el gran negocio político y no fue así”, reflexionó conductor de Vía De Escape, en una emisión que fue tendencia en redes sociales bajo el hashtag #LaBombaDeMacri.

En un mensaje que también dirigió al ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, VHM afirmó: "Hasta que no se animen a decirles que son una mafia, que Magnetto y el Grupo Clarín son una mafia, que maneja al país, es imposible que se pueda construir nada si los que se dan cuenta y los que no se dan cuenta actúan así con el verdadero obstáculo para cualquier cosa que se quiera hacer para beneficiar a la gente más vulnerable. No hay caminos a recorrer. No es Macri. No es Urtubey. No es María Eugenia Vidal, ni Lorenzetti, ni ninguno de los que se sueñan Presidente. No es cada uno de ellos el problema, sino esta mafia”, denunció Víctor Hugo.