Víctima de Stornelli contó cómo lo extorsionaban: "Me mandaban fotos..."

El empresario Pedro Etchebest desmintió a quienes sostienen que la denuncia contra Marcelo D'alessio y Carlos Stornelli es una operación de los ex funcionarios presos: "Mi denuncia no tiene nada que ver con la gente de la cárcel", al tiempo que señaló:"Me parece extraordinario que Stornelli denuncie a D’Alessio, es lo que debería hacer”.

"Stornelli le pidió pastillas a D’Alessio y él me mostró que se las había conseguido como diciéndome que podía plantarme droga. Esas cosas me daban mucho miedo. Está todo en la causa”, sostuvo Etchbest.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Etchebest aseguró que "esta denuncia no tiene nada que ver con gente de la cárcel, quieren politizarme y soy una persona totalmente independiente”, y agregó: "Desmiento totalmente que esto haya surgido en la cárcel, mi denuncia es muy previa a esas conversaciones difundidas".

En este sentido, remarcó: "No conozco a nadie de la cárcel, no conozco a De Vido, no quieran ensuciarme porque no soy de la política”, y subrayó: "Quieren politizar mi denuncia. Yo no tengo nada que ver con el kirchnerismo, ni con los que están en la cárcel, soy un empresario independiente”.

Por otro lado, reveló que "Stornelli le pidió pastillas a D’Alessio y me mostró que se las había conseguido como diciéndome que podía plantarme droga. Esas cosas me daban mucho miedo. Está todo en la causa”

”Es muy bajo todo lo que están haciendo para denostar mi denuncia”, afirmó y opinó sobre la Ministra de Seguridad: ”Me gustó mucho que Patricia Bullrich dijera que le hará una querella a D’Alessio”