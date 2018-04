La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, brindó un encendido discurso tras la muerte de Leandro Alcaraz, el conductor de la línea 620 que fue asesinado el domingo pasado, en donde criticó duramente a la gobernadora, María Eugenia Vidal, y hasta le pidió el traspaso de la policía local.

"Lo primero que quiero decirles es que aquí vengo a redoblar mi ratificación y mis esfuerzos por combatir la inseguridad, para seguir trabajando por la inseguridad de cada uno de los vecinos. Desde el norte hasta el sur. Desde el este al oeste de la Matanza", fueron las primeras palabras de la intendenta.

Sobre los culpables de lo sucedido, señaló: "Esta no es una responsabilidad de los municipios ni de los intendentes. La seguridad es responsabilidad por ley y por constitución de la Provincia de Buenos Aires. Responsabilidad que en estos momentos compete a la señora gobernadora".

Por otro lado, criticó duramente a quienes intentaron responsabilizarla: "Nosotros queremos cuidar a nuestra gente, pero no somos responsables de esto. No vamos a permitir que con el dolor se haga política obscena. El dolor de Leandro y su familia no es para que se haga política obscena, y esto es lo que se ha hecho en las últimas horas".

En ese sentido, la intendenta le requirió a María Eugenia Vidal el traspaso de la Policía. "Los intendentes estamos dispuestos a que nos traspase la policía para que podamos realmente hacernos cargo porque la tiene a cargo la señora gobernadora. Si quiere que cuidemos a cada uno de los habitantes, que traspase la policía local como le hemos pedido en reiteradas oportunidades. Que lo haga como lo hizo Macri cuando traspasó la policía federal al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

"La inseguridad ha crecido notablemente en estos últimos tempos. Se ha fortalecido fundamentalmente en nuevos delitos y en mucha violencia. Esto tiene dos formas de trabajar: tener la policía suficiente, los patrulleros suficientes y la inversión suficiente. Pero también hay que trabajar en la educación, en la formación y en la contención de los niños y jóvenes".

Por último, apuntó contra el gobierno de la Provincia por tomar medidas tardías: "Es triste que haya que tenido que pasar lo de Leandro para que se acordaran de que había cámaras, que había una ley que había sido votada y sancionada el año pasado y que no podían resolver cuantos créditos tenían que darles para darle esas cámaras. Resulta que ayer rápidamente después de lo de Leandro pudieron resolver la colocación de las cámaras. Si hubieran estado puestas tal vez Leandro hoy estaría vivo. Hay un único responsable: la provincia de Buenos Aires".