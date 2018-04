Verónica Lozano rompió el silencio y tuvo que dar la cara por el escándalo con Juan Cruz Sanz.

La conductora del programa salió a explicar la ausencia de su compañeros tras la filtración de imágenes de su intimidad.

En Telefe y en su programa "Cortá por Lozano", la conductora afirmó: "Este fin de semana se viralizaron imágenes íntimas de nuestro compañero Juan Cruz y la verdad es que quedamos todos en shock".

Además, agregó: "Quisimos hablar con él, la producción se comunicó con él y pidió una semana de licencia y se le concedió’’.

Finalizó el mensaje Lozano con la frase: ''Es lo único que tengo para decir, es un tema muy sensible, pero por el momento no hay nada más que informar, simplemente quería aclarar eso y por eso Juan hoy no está en el programa. ’’