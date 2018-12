Veronica Lozano recibió amenazas de allegados a Rodrigo Eguillor y explotó al aire

La conductora no se tomó con agrado las presiones del entorno del presunto violador y no se guardó nada.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La conductora de televisión Verónica Lozano se refirió al caso de Rodrigo Eguillor en su programa Cortá por Lozano que se transmite por Telefe y les contestó al aire.

Se trata del acusado de violación que es hijo de una fiscal de Lomas de Zamora. Según la conductora, ciertas personas allegadas amedrentaron y realizaron amenazas a la producción para que no hablaran del tema.

Embed

La respuesta de de Lozano fue contudente: "Me chupa la concha porque huevos no tengo". Además, aseguró que no se callará y visibilizara los casos de otros "pelotudos atómicos".