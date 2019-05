Llinás destrozó a Mauricio Macri y a Carrió por la pésima gestión de Cambiemos

La actriz Verónica Llinás apuntó contra el presidente Mauricio Macri y contra la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, por la crisis económica y social que vive el país.

En el programa de Luis Novaresio, la artista disparó que “Macri es un pésimo presidente” y manifestó: “No entiendo de política no me creo que tenga muchas herramientas para opinar técnicamente de economía pero lo veo porque es sentido común. Si todo sube, si no hay industria, se debe un montón de guita, la inflación se va a la mierda, el riesgo país también, no hay que ser muy avispado de que hace 4 años no funciona”.

“Lo que digo es desde donde lo veo como vi cuando Carrió dice lo de las propinas que fue una pavada atómica”, arremetió.