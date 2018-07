Vergonzoso: la lamentable decisión de la TV Pública sobre el caso Lula

La TV Pública tomó una vergonzosa decisión sobre el caso Lula Da Silva en Brasil que se da en estas horas.

El canal dirigido por Hernán Lombardi tomó un penoso camino en un día clave por la libertad del ex presidente brasileño.

Como el canal no paga horas extras, no prudce los fines de semana y está en conflicto con los trabajadores porque la autoridades no cumplen, decidió pasar un programa grabado sobre noticias internacionales.

Así, no cubrió el caso del día: que el ex presidente podría quedar en libertad de la prisión de Curitiba.

El caso generó revuelo en las redes sociales, que repudiaron que el canal de noticias del Estado estuviera dando noticias internacionales sin cubrir el caso Lula.