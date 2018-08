El periodista ultraoficialista Jorge Lanata volvió a arremeter contra la actriz Florencia de la V por una carta abierta que la humorista escribió y publicó en contra de la persecución que el periodista ultramacrista realiza sobre ella.

De la V difundió la carta que entregó ante el INADI, donde aseguró que Lanata "tiene un deseo morboso de señalarme con el dedo" y el aliado mediático del Gobierno no tardó en salir al cruce.

"La carta me pareció una grasada. Está mal escrita. Le recomendaría un taller literario. Desde el punto de vista jurídico no tiene ningún sentido", apuntó el conductor en una entrevista con Intrusos. Y enfatizó: "está sobreactuando. No sé con qué interés lo hace".

"Hace cuatro años dije y lo vuelvo a repetir: para mí Florencia de la V es transexual. No creo que sea una mujer. Es mi opinión", retrucó el periodista, quien atraviesa su peor momento en la TV debido a las constantes derrotas en el rating frente a Marley y Mirko.