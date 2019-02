SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Dos personas fueron detenidas en Inglaterra durante el partido que disputó Cardiff contra South Hampton por burlarse de la muerte de Emiliano Sala como una arenga.

Ambos hinchas fueron captados por la cámara de un aficionado mientras emulaban un avión con las manos en señal de burla, lo que despertó la ira de los presentes.

Los sujetos fueron identificados y detenidos, para luego ser expulsados del estadio: "Este tipo de comportamiento no tiene lugar en nuestro juego y no será tolerado en St. Mary's. El club vetará a los simpatizantes identificados", especificó el club South Hampton, según consigna The Guardian.

Embed ▶ VIDEO | Dos aficionados del @SouthamptonFC se BURLARON de la muerte de Emiliano Sala al fingir planear como aviones



Fueron EXPULSADOS del Estadiohttps://t.co/ohfDfknvbo pic.twitter.com/PU6PJ6EKMy — La Afición (@laaficion) 9 de febrero de 2019

La sanción podría llegar hasta la prohibición de ingreso de por vida al estadio del club de la Premier League.