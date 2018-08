Ventura sobre Rial: "Era mi hermano y fue lo que más me dolió"

Cuatro años atrás, Adrían Ventura dejaba Intrusos, el programa que lo llevó a la fama, tras ser "suspendido" por su amigo y colega Jorge Rial, a raíz de la relación extramatrimonial con Fabiana Liuzzi, que tuvo como fruto a Antonito, el menor de sus hijos.

Tras mucho tiempo, el periodista de espectáculos se refirió a la pelea con el conductor de Intrusos: "Lo que más me dolió fue lo de Rial, porque era mi hermano, y de la misma manera que yo tapé, sigo tapando y guardaré silencio hasta mi muerte de todo lo que yo aguanté, y él sabe que callé".

"Él nunca me dijo que me despedía, me dijo que me daba una licencia, eso no me lo banqué. Yo a Jorge lo sigo queriendo, yo no puedo dejar de quererlo a Jorge, yo viví 40 años de mi vida queriéndolo, a lo mejor no conozco a éste, para mí este de hoy lo tengo tan lejos, tan distante, que no lo conozco", finalizó.