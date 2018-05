Ventura reveló el exorbitante monto del Martín Fierro de brillantes de Mirtha Legrand

La diva de los almuerzo no está nominada, pero recibirá una distinción especial.

En medio de la polémica entre Mirtha Legrand y Luis Venturapor las nominaciones de los Martín Fierro, el periodista de espectáculos confesó el exorbitante monto del premio de brillantes que recibirá la diva.

"Se entrega el Martín Fierro de Brillantes para homenajearla, pero esto estaba hablado con Nacho Viale de antemano porque ellos no querían participar más en el rubro conducción, querían ir al rubro periodístico, que me lo desmientan si no es así", comenzó el descargo de Ventura.

Y continuó: "Yo les dije que era muy apresurado tomar una decisión con las elecciones encima, que creáramos una despedida con el Martín Fierro de Brillante, que yo mande a tallar y a elaborar a una joyería, que salió un buen dinero, si no me equivoco, cien mil pesos. Pongo la joyería para que lo manden a analizar. Lo pagué yo, lo pago la entidad"

"Vayan y pregunten a Ricciardi lo que yo pague esa estatuilla, porque sobre la estatuilla que fue especial se le hicieron una inserción de diamantes, y pagamos eso", concluyó.