Un informe del New York Times desmintió que militante de Maduro hayan quemado un camión

Imágenes inéditas publicadas por el periódico estadounidense The New York Timesrevelaron que no fueron las fuerzas gubernamentales venezolanas las responsables del incendio que destruyó camiones de ayuda humanitaria estadounidense en la frontera entre Venezuela y Colombia el pasado 23 de febrero.

Poco después del incidente en el que dos de los cuatro camiones que transportaban ayuda humanitaria diversas autoridades estadounidenses lamentaron el hecho y afirmaron que el incendio había sido llevado a cabo por fuerzas venezolanas a mando del presidente Nicolás Maduro. La acción generó rechazo y cientos de portadas en todo el mundo bajo el título de que el gobierno venezolano había quemado ayuda humanitaria enviada para su pueblo.

Sin embargo tras una investigación el NYT accedió a nuevas imágenes muestran que, en realidad, fueron los manifestantes antigobierno quienes comenzaron el fuego en los camiones.

En el video publicado por el medio estadounidense se puede ver el momento en el que uno de los manifestantes lanza una bomba casera hacia la Policía venezolana que bloqueaba el puente entre Colombia y Venezuelapara impedir la entrada de los camiones. También se ve cómo el trapo usado para encender el cóctel molotov se separa de la botella, volando hacia el camión de ayuda.

Unos segundos después, el camión está en llamas. El mismo manifestante se puede ver 20 minutos antes, en un vídeo diferente, atacando otro camión con un cóctel molotov, sin prenderle fuego.

AIDTRUCK-master1050.jpg

La investigación cuestiona cómo el gobierno de Estados Unidos de inmediato atribuyó el hecho a las fuerzas bolivarianas, sin tener pruebas de aquello. Señala que incluso importantes organizaciones internacionales como la ONU y gobiernos de varios países, difundieron esa información sin evidencias.

El Gobierno colombiano, que había dado lugar al ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela a pesar de que no había sido autorizada por el gobierno venezolano, envió los vídeos de las cámaras de seguridad del puente a funcionarios estadounidenses y periodistas colombianos.

Según denuncia el artículo e NYT dichas imágenes fueron editadas para mostrar círculos alrededor de las fuerzas de seguridad venezolanas arrojando recipientes de gas lacrimógeno hacia el convoy de ayuda. Imágenes posteriores muestran el inicio del incendio en el camión, sugiriendo que fueron los funcionarios venezolanos los responsables de ello.

La denuncia es que dichas imágenes omiten un período de 13 minutos antes de que el fuego empezara. El vídeo completo no ha sido proporcionado por Bogotá, pese a las repetidas solicitudes del New York Times.

No había medicinas

La nota también destaca que la afirmación de que los camiones llevaban medicinas y por lo tanto que Maduro “quemó medicinas”, tampoco fue así, según videos y entrevistas.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), principal proveedor de la ayuda que estaba en el puente para ser cruzada desde Cúcuta, no tenía medicamentos listados entre los objetos que anunció como donación. Un funcionario de alto nivel que estaba en el puente ese día de febrero le dijo a NYT que el envío quemado contenía suministros como guantes y tapabocas, pero no medicamentos.

Videos revisados por el Times muestran que algunas cajas tienen kits de cuidado e higiene, que, según lo que los estadounidenses identificaron en sus listas, tenían suministros como jabón y pasta dental.