Fuerte cruce entre un argentino y un grupo de militantes antichavistas

En el marco de la visita del dirigente político Juan Guaidó al presidente, Mauricio Macri, un grupo de venezolanos antichavistas increpó a un argentino que defendía al partido político gobernante.

Embed

En la puerta de la quinta de Olivos, manifestantes a favor de Guaidó discutieron en un fuerte tono contra un argentino que defendía la postura chavista. "Tu eres financiado por la embajada de Venezuela, eres pagado", lanzó. "Váyase a Venezuela, ignorante y vea la situación", sumó.

El tenso momento no quedó ahí. "Chávez se ha robado todo, que se vaya Maduro, no me vengas con esos cuentos", lanzó entre varios de los reproches.

Embed

El jefe del Parlamento venezolano, reconocido también por unos 50 gobiernos, llegó esta tarde a Buenos Aires y fue directo a la Quinta de Olivos para la cita con Macri. Luego del encuentro presidencial, el venezolano ofrecerá una conferencia de prensa en la cancillería argentina con el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie.