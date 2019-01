SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ministro para la Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció el pasado viernes que el diputado opositor autoproclamado presidente Juan Guaidó mantuvo una reunión con importantes dirigentes chavistas donde aseguró que no soportaba "la presión de los gringos".

De acuerdo con información publicada por Telesur, Rodríguez informó que Guaidó se encontró el pasado 22 de enero en Caracas con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el dirigente chavista Diosdao Cabello, y reveló sus maniobras para nombrase a sí mismo presidente.

El ministro desmintió a Guaidó, quien negó la reunión, y brindó fotos del encuentro donde se ve a una persona encapuchada que sería el líder opositor. “Este señor le dijo a Diosdado (Cabello) y a (Freddy) Bernal que no hallaba que hacer, que no aguantaba la presión de los gringos, que no aguantaba la presión de Leopoldo López ¡Desmiéntame!”, reveló.

En esa línea, Rodríguez remarcó que si Guaidó no acepta que mantuvo esa reunión, mostrará nuevas pruebas, entre ellas el audio de la conversación".

“Aquí queda demostrado que no pueden sostener ni siquiera una mentira, un montaje que hicieron para tratar del engañar al pueblo de Venezuela y a la opinión pública internacional”, destacó.

E insistió: “Toda esta operación que han montado de falsos positivos, de guerra psicológica, de invisibilización no es más que una inmensa mentira”.

Por su parte, Cabello también resaltó que no tiene miedo de exponer el audio del encuentro que tuvo con Guaidó.

"Si Guiadó sigue insistiendo que no hablamos, yo saco lo que hablamos (…) Lo que él dijo ahí (en la reunión) no se atreve a decirlo delante de algunas personas de la oposición", afirmó.