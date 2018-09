"¡Vamos afuera!": Dos economistas casi se van a las piñas en Intratables

El economista Germán Fermo cruzó con violencia a su par Mariano Kestelboim en el programa Intratables, donde le preguntó si "querés ir afuera" en señal de mantener una pelea. La discusión se dio por las teorías para frenar la escalada del dólar que superó los 34 pesos durante la jornada cambiaria del miércoles.

Kestelboim manifestó que el gobierno debería restringir la liberación de la entrada y salida de capitales, porque eso genera fuga, impacta en el tipo de cambio y causa problemas económicos.

En seguida, Fermo lo interrupió al grito de "querés volver al Cepo" y justificó que se volvió irascible por "las cosas que dicen".

pelea de economistas.mp4

Parte del diálogo subido de tono:

Kestelboim: -Estamos en una situación crítica y lo único que hacen es favorecer el negocio financiero permitiendo una libertad total para la entrada y salida de capitales.

Fermo: -Ah, bueno. Vamos al cepo.

-¿Ves lo que te decís? Me interrumpís.

-Sí, te voy a interrumpir.

-Sos un irrespetuoso.

-Sí, si querés soy un irrespetuoso liberal.

-Sos una bestia.

-No te lo voy a permitir. No te permito que me digas eso. Te supero ampliamente en grado económico.

-Mirá como te ponés, ¿qué te pasa?

-Cómo no me voy a poner así. Hay millones de personas que te están mirando. Estoy caliente de escuchar eso, por su puesto. ¿Qué te acercás? ¿Me querés pegar? ¿Vamos afuera?