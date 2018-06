Valeria Bertuccelli contó que sufrió maltratos de Darín y que la "humilló"

Valeria Bertuccelli contó las verdaderas razones del conflicto que tuvo con Ricardo Darín hace algunos años, luego de que compartieran escenario en Escenas de la vida conyugal. La actriz reveló que fue víctima de una operación mediática en su contra y que se fue de la obra porque “no estaba siendo tratada como quería”. "Lo cuento ahora porque vale la pena", sostuvo, en referencia al marco feminista actual que cada vez se extiende más.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio en su ciclo LNE por A24, Bertuccelli contó que “había algo del trato que no la estaba pasando bien”, por lo que decidió abandonar Escenas. “Me costaba estar pasando por esa situación de destrato con alguien que quería”, manifestó.

Si bien el acuerdo entre ambos fue decir que tanto a Bertuccelli como a Darín les habían surgido propuestas de películas y por eso dejarían la obra, el plan no se cumplió.

“Tenía mucho para decir, pero no lo iba a hacer. Yo, muy ingenuamente, dije 'lo único que espero es que no digan que me echaron'. Cuando volvieron dijeron algo mucho peor: que había tenido un romance, que le había contado a mi marido y me había sacado de una oreja para que me olvide. Para mí, eso fue siniestro. A mí no me saca de una oreja nadie, ningún hombre ni mujer”, reveló de manera contundente la actriz.

Bertuccelli, según contó, la pasó muy mal luego de esto, sobre todo por la manera en que la trató la prensa y cómo minimizaron su trabajo. “Como mujer me sentí reducida. Me podría haber enaltecido y sin embargo me humilló tremendamente”, expresó.

“Yo creo que algo que lo enaltecería mucho sería pedir disculpas. Después le pasó con Erica (Rivas) también. Era una manera en la que no se trata a una compañera de trabajo, por eso alcanza con que él reflexione y pida disculpas. Él me pedía disculpas cada vez que ocurría algo pero después volvía a suceder, una disculpa pública me va a acomodar", sostuvo.

Además, contó que incluso sufrió la brecha salarial de género durante el tiempo que fue parte de Escenas. “Ganaba muy bien, aunque si hablamos de igualdad, mi sueldo no tenía un pomo que ver con el de él. Yo cobraba 6 puntos, peleé por 7 u 8, y Ricardo cobraba 30”.

