Valenzuela reveló detalles del acoso que sufrió Calu Rivero en la tira 'Dulce Amor'

Los años pasan y los testimonios de lo sufrido por Calu Rivero en la tira 'Dulce Amor' siguen sumándose. La actriz María Valenzuela, parte del elenco principal de la novela, describió detalles del acoso ejercido por Juan Darthés.

"Nadie dice nada, todos se callan. Es más, yo me hubiera metido en ese momento a hablarlo con la producción o con el mismo Juan Darthés", expresó Valenzuela, en diálogo con Florencia de la V.

Luego, la actrizreveló que, en aquel momento, quiso interceder para defender a Calu: "Ella me ató de manos cuando ya tomó la decisión de irse y me dijo 'ya está terminado, ya hablé con la producción y me voy directamente'. Entonces, ahí no pude hacer nada".

"La apoyo y le creo, porque cuando sucedió este motivo tan triste, estábamos grabando juntas y ella vino a hablar conmigo, o sea que yo estaba al tanto de todo. Y lo más triste es que Calu se haya ido del programa por ese motivo porque estaba en un momento de gran popularidad", aseguró.

Sobre aquella polémica desvinculación de Calu Rivero de la ficción en el medio de la misma, María sentenció: "Fue sorpresiva su salida. Estaba en su mejor momento. Realmente no se lo merecía, una picardía total".