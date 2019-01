SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En medio de los coqueteos de Roberto Lavagna para instalarse en el centro de la escena electoral, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ratificó que participará de las PASO del PJ Federal, por lo que rechazó una candidatura de consenso del ex ministro de Economía por ese espacio político.

En las últimas semanas coincidentes con la temporada estival, Lavagna abandonó el secretismo político en el que se refugiaba y comenzó a difundir algunas reuniones con dirigentes, con el posible objetivo de encabezar una candidatura única de Alternativa Federal.

Sin embargo, Urtubey y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, vetaron esta posibilidad y ratificaron sus aspiraciones presidenciales, mostrándose abiertos a la competencia interna en unas primarias.

"Nuestro espacio se construyó con una lógica distinta a la de las candidaturas por acuerdo. Para construir de esa manera están el macrismo y el kirchnerismo", advirtió Urtubey, quien enseguida agregó: "Todos los candidatos de Alternativa Federal tenemos que participar de las PASO y de ahí va a salir el candidato para la general".

Para el salteño, "estaría bueno que Lavagna pueda participar" ya que "cuanto más amplitud y propuestas tenga nuestro espacio, mejor, porque va a tener más potencia electoral".

"Cuando conversé con él no lo advertí su vocación de ser candidato, pero si la tiene claro que puede. A diferencia del resto de los partidos que son hiper personalistas, para nosotros tener más de un candidato no es debilidad sino fortaleza. Cuantos más haya, más competitivos somos", resaltó en una entrevista con diario La Nación.

En lo que respecta a la construcción político-electoral, Urtubey coincidió con Lavagna en la necesidad de ampliar las fronteras más allá del peronismo, incorporando actores como el gobernador de Santa Fé, Miguel Lifschitz.

"Con Lifschitz, con el socialismo tenemos mucha sintonía. Definitivamente tenemos que incorporar a todos los que quieran construir una verdadera alternativa", enfatizó el mandatario salteño, al tiempo que volvió a rechazar un acercamiento con Cristina Kirchner.

Al respecto, señaló que con Unidad Ciudadana son "dos espacios diferentes que van a competir en las elecciones de octubre".

Consultado sobre si le preocupa que Massa no conteste con un no rotundo cuando le preguntan acerca de la posibilidad de confluir con el kirchnerismo, Urtubey sostuvo que "son matices" pero aclaró que están en una misma sintonía política.

"No me preocupa, son matices. Pero nosotros creemos que si somos parte del kirchnerismo o del macrismo dejamos de ser una alternativa y no tendría razón de ser nuestra existencia", cerró.