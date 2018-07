Urtubey: "Lo que dijo Albino es un disparate"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que "es un disparate todo lo que dijo" Abel Albino sobre la supuesta baja efectividad del uso de preservativos, aunque reivindicó la labor que realiza el médico en la provincia sobre la desnutrición infantil.

"No comparto en absoluto las declaraciones, es un disparate todo lo que dijo", remarcó el mandatario provincial al encabezar un acto por el aniversario número 66 de la muerte de Eva Perón en la plaza "Evita" de la ciudad de Salta.

No obstante, Urtubey separó esas declaraciones de Albino de la tarea sanitaria que el profesional desarrolla en Salta. La provincia del norte es una de las que tiene convenio con la fundación CONIN, fundada y presidida por Albino.

"Eso no tiene nada que ver con lo que hace acá, que está trabajando con la desnutrición infantil y fíjense como bajaron los índices de mortalidad infantil", destacó el gobernador.

Este jueves, además del gobernador de Salta, el propio Presidente Mauricio Macri salió en defensa de Albino: "No lo escuché, vi muchas críticas.No sé de qué lugar se paró para decir esas cosas que he visto que técnicamente se las están rebatiendo. Crea centros de inclusión infantil, que es una de mis grandes prioridades. La injusticia social arranca desde el nacimiento del chico, esos años de no chequeos médicos, no trabajo pedagógico".

En una de las exposiciones en el Senado, Albino, ferviente opositor de los métodos anticonceptivos y el aborto y promotor de la abstinencia como único método válido, afirmó que "el virus del SIDA atraviesa la porcelana" y no sirve para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual.