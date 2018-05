Úrsula Vargues también denunció al ex presidente de la DAIA por acoso sexual

Tras las denuncias de la actriz Esmeralda Mitre contra el ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, la periodista Úrsula Vargues sumó su testimonio contra el ex director.

"A mí me sucedió algo similar, nada más que yo no accedí a verlo. Fue antes de ir a la DAIA, a través de Whatsapp me pidió de vernos en un domicilio a lo cual yo me negué", denunció la periodista.

Vargues se vinculó con la DAIA cuando escribió la siguiente frase en Twitter: "Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima". Según relató la periodista, luego de pedir perdón por sus declaraciones, la institución lanzó un comunicado expresando que no estaba de acuerdo con sus disculpas.

Embed

"Yo ahí volví a escribirle. Realmente me sentía una víctima de los sucedido, me había quedado sin trabajo. Él nuevamente me quería ver en un domicilio a lo cual dejé de contestarle".

Y concluyó: "Ver el comunicado de Esmeralda me hizo mucho ruido. Yo le decía bueno tomamos un café. Él me decía 'no, prefiero un domicilio'. Me hizo ruido y no seguí la conversación".