Úrsula Vargues destrozó a Fabián Doman: "Traidor, operador político"

Úrsula Vargues tildó de “traidor” al conductor de Canal 13 Fabián Doman y criticó duramente al gobierno de Mauricio Macri. Además defendió a Natacha Jaitt frente a los detractores tras el escándalo por sus acusaciones contra varios famosos.

“¿Doman? ¿El gordo? Me reservo la opinión. Pero todo se sabe”, afirmó y luego agregó: “No volvería a trabajar con Fabian Doman. Es un traidor, operador político”.

Acerca del escándalo que se generó luego de que Natacha Jaitt ligara a varios famosos con el caso de abusos en Independiente, Vargues opinó: “A Natacha la conozco de Twitter y la banco. No puedo decir que suscribo todo lo que ella dice porque no tengo las pruebas, pero la reacción mediática frente a ella me hace creer más en Natacha que en los medios”.

“Cuando alguien es aislado de lo mediático, pienso que tengo que creer en esa persona. Creo mucho en lo que está aportando y los medios fueron injustos con ella. Los medios se salvaron el culo entre ellos mismos ensuciando a Natacha. La TV suele lamerse el culo para curarse las heridas y dejar afuera a gente que dice cosas interesantes. Siempre le creo a los que no tienen medios. Insisto, no tengo pruebas si lo que dijo es verdad”, siguió en una entrevista con Ulises Jaitt en “El Show del Espectáculo”.

“Natacha parece una loca, pero sabe mucho y ha hecho mucho… yo tengo un termómetro en mi vida y es que cuando alguien dice algo y salen los medios de comunicación a crucificarte, te creo”, afirmó y agregó: “Mirtha Legrand cobró un precio muy alto por lo que hizo con Natacha”.

“Cuando hay un cerco mediático de América TV y no quieren hablar de algo que está haciendo ruido, yo le creo a Natacha, pero no ciegamente. Pero voy por ahí… Cuando hay tanto silenciador, a priori creo por el lado de Natacha. Yo voy en contra del sistema”, concluyó sobre el tema.