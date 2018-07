Patricia fue víctima de un robo el día jueves 12 de julio, mientras almorzaba en la pizzería Kentucky, en la esquina de avenida Coronel Díaz y Santa Fe. Fue luego de comprar 6.000 dólares a una casa de cambio ubicada en la calle Anasagasti al 2000, por lo que los delincuentes se llevaron la abultada suma de dinero.

Tras el traumático acontecimiento estuvo en el programa del periodista Mauro Viale y dio detalles del robo. Sobre el final de la entrevista, el conductor le preguntó si había votado a Mauricio Macri para presidente.

"Lo vote a Macri y ya me arrepenti y no lo vuelvo a votar. Me siento muy defraudada, y la verdad que no me gusta el país en el que estoy viviendo. Me entristece mucho y me angustia. Tengo una hija y me preocupa mucho, tanta inseguridad. La verdad estoy muy decepcionada y muy triste por todo esto", aseguró Patricia.

La mujer estaba sentada en una de las mesas del local cuando fue abordada por un ladrón que quiso robarle la cartera. Ella se resistió, pero tras forcejear unos minutos, el delincuente sacó un arma de fuego y logró sustraerle el bolso.