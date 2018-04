Una vecina explotó contra Larreta en TN por el abuso sexual en Colegiales

Una mujer criticó en vivo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en Todo Noticias, luego que se conociera que las cámaras de seguridad de la Ciudad no funcionaban sobre el puente Jorge Newbery, en el barrio de Colegiales, donde abusaron de una niña de 13 años.

"Larreta estuvo la semana pasada en el centro Montañez, a veinte metros de dónde ocurrió el hecho y hablamos de la seguridad. Le contamos que las cámaras no funcionaban. No que no tenían nitidez, le contamos que no funcionaban Larreta", apuntó la mujer.

"Esto no es política Larreta. No dejaste hablar a nadie en la reunión. Había un catering espectacular, donde la gente se acercó a comer", ironizó la mujer.

Entre otras cosas la mujer le reclamó que los policías de la zona "están pintados" y que las cámaras de seguridad nunca funcionan. "A esta (por la cámara que debería haber captado la violación) la pusieron a funcionar ayer", manifestó la mujer.

La violación ocurrió el jueves a las 11 de la mañana. Hartos de la inseguridad, los vecinos marcharon el viernes por la noche en reclamo de mayor seguridad, mientras la policía pidió la colaboración de eventuales testigos del ataque para avanzar en la investigación.