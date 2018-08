Una senadora presentó su renuncia en el medio de la sesión por el aborto

La senadora por Catamarca Inés Blas, quien se manifestó en contra de la legalización del aborto, puso "a disposición" su renuncia a la presidencia de la Comisión de la Mujer en medio de su discurso.

"Ser presidenta de la Banca de la Mujer no condiciona en absoluto mi voto, no me obliga a votar en un sentido", apuntó Blas en el comienzo de su discurso.

Embed

Y luego sentenció: "Como militante siempre trabajé en defensa de los derechos de la mujer y puedan dar testimonio de ello miles de mujeres en mi provincia. Sin embargo, pongo a disposición mi renuncia a la Comisión Banca de la Mujer".

En las semanas previas a la sesión, la senadora había sido muy criticada por no estar a favor de una ampliación de derechos de la mujeres y mantenerse al frente de la comisión que debe velar por los mismos.