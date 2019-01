SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La senadora nacional Inés Brizuela y Doria desmintió que la Corte Suprema de Justicia haya avalado la consulta popular para permitir la re reelección del gobernador de La Rioja, Sergio Casas, y criticó la realización de la misma.

A través de un hilo en Twitter, Brizuela y Doria explicó que la Corte no avaló la enmieda, sino que resolvió "que no hay 'caso' sobre el cual pronunciarse, porque el proceso de Consulta Popular 'no causa estado en sí mismo'".

#LaRiojaEnAlerta

Dijo la Corte, que la eventual afectación constitucional recién se configuraría en caso que la enmienda fuera convalidada, dejando en su caso abierta la posibilidad de revisar la misma. La Corte no rechaza su competencia originaria. — Inés Brizuela y Doria (@ines_byd) 25 de enero de 2019

"Dijo la Corte, que la eventual afectación constitucional recién se configuraría en caso que la enmienda fuera convalidada, dejando en su caso abierta la posibilidad de revisar la misma", resaltó.

Y señaló: "En su resolución, EXHORTA a las autoridades provinciales a garantizar la transparencia, el acceso a la información, y la resolución de los planteos en tiempo útil".

En su resolución, EXHORTA a las autoridades provinciales a garantizar la transparencia, el acceso a la información, y la resolución de los planteos en tiempo útil. (Espero que tomen nota). — Inés Brizuela y Doria (@ines_byd) 25 de enero de 2019

Asimismo, la senadora llamó a su coterráneos a "poner un freno a los abusos de poder", ya que "la única garantía real es el pueblo de la Provincia, diciendo #NoALaEnmienda".

"Nosotros vamos a custodiar el comicio y garantizar que nada enturbie la voluntad ciudadana. Y cada riojano debe convertirse en custodio de nuestra Constitución", concluyó.