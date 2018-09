Una revista norteamericana aseguró que Macri "amenaza con llevar a Argentina a la quiebra"

La centenaria Vanity Fair aseguró que Macri no logró confianza en los mercados, no cumplió con la promesa de estabilidad cambiaria y endeudó a la Argentina después de años.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La prestigiosa revista norteamericana Vanity Fair realizó una dura publicación en la que aseguró que "dos años después de su llegada a la Casa Rosada, Mauricio (Macri) amenaza con llevar a Argentina a la quiebra y Juliana (Awada) se enfrenta a denuncias por explotación infantil en sus empresas".

En una extensa nota, la revista fundada en 1913 recordó que "los Macri hicieron fortuna en la construcción y los Awada en el sector textil, rubro en el que sigue trabajando Awada". Al respecto, resaltó que la primera dama "es propietaria de una marca de moda para niños que, en los últimos meses, se ha visto envuelta en diversas acusaciones de explotación infantil".

Pero los datos oscuros también alcanzaron a la presidencia de Macri porque "actualmente, no corren buenos tiempos para Mauricio. El propio presidente de la República Argentina lo reconoció hace unos días cuando, en rueda de prensa emitida por cadena nacional, afirmó que estos últimos “fueron los peores cinco meses de mi vida"" después de su secuestro.

La publicación recordó que, para liberar a Macri, su familia debió pagar seis millones de dólares que, en aquel, entonces valían poco más de tres pesos cada uno y hace un par de semanas "se pagaba a 40, una subida que ha preocupado a toda la sociedad argentina, más aún cuando la estabilidad cambiaria fue uno de los argumentos esgrimidos por Macri para ganar las elecciones de 2015".

En la nota publicada el 11 de septiembre, Vanity Fair recordó también que "los primeros mensajes de Macri a la población tras asumir el cargo fueron de austeridad" y que planteó la necesidad de "reducir gastos, ser austeros y ahorrar para devolver a la República al lugar que le correspondía. Ahorrar en, por ejemplo, la calefacción". Pedido que chocó contra las imágenes de Awada en patas y remera, recordó la revista.

La revista también achacó que el macrismo no logró generar confianza en los mercados, ya que el propio gabinete no la tiene en el país, y recordó que "después de años sin endeudarse, Argentina se ha visto obligada a pedir créditos millonarios a esas dos instituciones internacionales y ha emitido deuda pública a 100 años vista con objeto de reflotar la economía del país. Una decisión que buena parte de la población no le perdona a Mauricio Macri".