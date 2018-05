Una "profesora nazi" explicó a sus alumnos que Hitler fue "demonizado"

En un colegio de Mar del Plata, una docente dio una clase sobre la Alemania nazi en la que expuso un discurso antisemita, reivindicó la figura del genocida Adolf Hitler al defender que fue “demonizado” y justificó que los judíos “se merecen” haber muerto en el Holocausto.

Se trata de Denise Yanet Evequoz, quien se hace llamar Ana Elisa Duprat en redes sociales. Enseña Historia y Construcción Ciudadana en el Instituto Jesús Maestro y en Santa Magdalena Sofía Barat, y fue grabada por sus alumnos en una clase.

Evequoz le echó la culpa a los judíos sobre la situación económica alemana y del antisemitismo, provocado porque “manejaban la plata” en Europa. “Muchas veces prestaban plata y se aprovechaban de la gente que necesitaba plata. Todo esto generó un odio al judío.

A continuación, remarcó que “los judíos comunistas se apoderan de esta situación, llevando a Alemania aún más a la miseria” y esto “a la gente le da más bronca, y de ahí comienza ese odio que Hitler tiene”. Un alumno, por su parte, comentó que “los judíos se lo buscaron porque no ayudaron a Alemania”, lo cual la profesora aprobó.

También destacó que “Hitler no fue un dictador” sino que “lo votaron en elecciones limpias”, y resaltó “las cosas buenas” que hizo el genocida. “En Internet y en libros van a leer las cosas malas de Hitler: los campos de concentración, que mataron judíos, que no lo niego, existieron. Fueron terribles, pero hay que ser objetivos que no fue el único régimen que mató gente”.

“Yo les quise mostrar un panorama de las cosas buenas que hizo Hitler, porque no fue todo malo. Es el día de hoy que Hitler está como un demonio, como una especie de anticristo, lo demonizaron. Pero no fue tan así. Pasa que la historia la escriben los que ganan”, cerró.

