Una periodista escrachó a un taxista "machirulo" que la insultó

La periodista de TyC Sports Bárbara Vitantonio escrachó en sus redes sociales a un taxista que la insultó luego de que casi la atropella con su vehículo al cometer una infracción.

"Este señor me insultó porque le pedí que no frenara arriba de la senda peatonal ya que casi me choca. Claro, después no se animó a replicarlo", escribió la conductora de Sportia junto con un video del taxista machirulo. Y completó: "No pretendo que se quede sin trabajo. Quiero que se termine el destrato de un hombre hacia una mujer".

Rápidamente, la periodista recibió un montón de mensajes de apoyo y también algunos que la cuestionaron. En respuesta a un crítico, la conductora reveló más detalles del ataque del taxista: "Me insultó por ser mujer y por mi color de pelo. Nadie dijo que somos las únicas que existen en el mundo. No digas cosas que no son"