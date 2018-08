Una mujer tuvo que pasar la noche en el aeropuerto de El Palomar, luego de que su vuelo de Flybondihaya sido reprogramado dos veces por problemas técnicos. Por esto, pasó 20 horas en el lugar esperando para poder regresar a Tucumán.

“Estoy desde ayer esperando. Me tuve que quedar toda la noche aquí. Es una barbaridad esto, uno lo paga con anticipación. No puede ser que una tenga que estar tirada así. En eso tiene que ver el Gobierno, el Presidente, porque nosotros venimos porque queremos viajar en estos aviones, queremos salir y llegar ligero”, se quejó Rosa del Carmen Silva, en diálogo con C5N.

La mujer contó que pagó $1850 por el viaje, y vino sola desde Tucumán por un problema familiar. “Desde ayer estoy tirada acá. Es una vergüenza. Lo único que me mandaron fue un mensaje de que se había cancelado el viaje, y que venga hoy, pero yo he venido ayer. Eso no se hace con la gente, con nadie. Está muy mal”, lamentó.

El vuelo debió haber salido este domingo a las 13:45. Sin embargo, fue reprogramado dos veces y ahora tiene horario para este lunes a las 11:45, pero la mujer desconfía. “Yo no sé si al final van a cumplir. El trato con la gente es muy malo, a mi me avisaron por mensaje que salía hoy el vuelo pero no sé si va a ser así”, manifestó a minutouno.com.ar.

Rosa contó que su idea era llegar el domingo para reencontrarse con sus hijos, a quienes no ve desde hace 25 días, cuando llegó a la Ciudad de Buenos Aires. "Mis hijos se pusieron a llorar cuando vieron que no llegué. Esta situación me alteró los nervios y yo sufro de hipertensión", aseguró y agregó: "Mi desesperación es viajar y llegar bien".

Embed

LEÉ MÁS: UN INFORME REVELA CÓMO MONTÓ MACRI LA RECAUDACIÓN DE PLATA EN NEGRO PARA SUS CAMPAÑAS